شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب وطالبات المدارس ينضمون لمبادرة «شرقية خضراء» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص حرص مدير عام تعليم المنطقة د.ناصر الشلعان على تشجيع وإشراك أبنائه الطلاب والطالبات على كافة مستوياتهم للانخراط بالبرامج الهادفة التي تعزز من قيمة العمل التطوعي لديهم، والتي تترجمها مشاركة أبنائنا الطلبة في عموم مدارس المنطقة ضمن فعاليات مبادرة شرقية خضراء، التي تأتي بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية بزراعة أشجار مناسبة ودائمة الخضرة، وغير مضرة بالمباني لتوفير هواء نقي ومساحات من الظل، فضلاً عن ترك لمسة جمالية للمكان والعمل على رعايتها على مدار العام، من خلال التوعية بأهمية التشجير عبر استثمار ساعة النشاط.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل بالشراكة مع تعليم المنطقة ممثلة في إدارة الخدمات المساندة بوحدة حماية البيئة، على سلامة ومناسبة التربة بالأماكن المخصصة للزراعة بالمدارس، عبر توفيرها الشتلات والأشجار المناسبة للزراعة مع الأسمدة إضافة لتأمين العمالة المتخصصة للمساعدة في عملية الزراعة، وصولاً لتأهيل منسق في كل مدرسة لإكسابه الخبرة في مجال الزراعة وسبل العناية بها ونقلها كتجربة ناضجة بين أوساط الطلبة، والتي يحصلون من خلالها على شهادة بعدد ساعات التطوع فضلاً عن الجوائز والهدايا لأفضل مركز نموذجي مشارك أثناء المبادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب وطالبات المدارس ينضمون لمبادرة «شرقية خضراء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.