شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة الشرقية: خلو المنطقة من الفيروسات والبكتيريا الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري لـ«اليوم» أنه في حال وجود حالات سجلت في المنطقة لفيروسات من الحيوانات تكون طارئة، وتتم معالجتها بشكل سريع ولكن بشكل عام تتميز المنطقة باستقرار صحي للثروة الحيوانية.
وأشار م.المطيري إلى أن فرع الوزارة بالشرقية يضع المحافظة على الصحة الحيوانية من أكبر اهتمامات الفرع، ونوليها الكثير من الجهد والعمل الدؤوب؛ لتفادي أي أمراض حيوانية وانتشارها.
وبين أن هناك تعاونا مع عدد من الجهات الحكومية في المنطقة كأمانة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة صحة البيئة، حيث يوجد تنسيق بين الجهتين ولا يوجد أي تعارض في العمل، والجميع يعمل على تجاوز التحديات، كما أن هناك تعاونا مع عدد من الجهات الحكومية كافة لتسهيل العمل والتعاون المثمر بين الطرفين لتقديم الخدمات.
وقال المطيري: تم تكريم أحد أطباء فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية؛ لحصوله على جائزة الطبيب المتميز ويتفاخر كافة منسوبي الفرع بهذا التكريم والذي سيشكل دافعا للجميع للتميز.
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