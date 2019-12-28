شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة زهور موسمية ورفع مخلفات بشوارع الظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت إدارة الحدائق والتجميل ببلدية الظهران مؤخرا بزراعة الزهور الموسمية بالشوارع الرئيسية ومداخل مدينة الظهران وذلك ضمن الأعمال اليومية للإدارة. كما تمت زراعة أشجار الاكاسيا بشوارع المدينة ضمن مبادرة «شرقية خضراء». الجدير بالذكر أن بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة قامت في الفترة الأخيرة برفع وإزالة مخلفات النخيل والأثاث المنزلي من شوارع مدينة الظهران؛ وذلك للعمل على تحسين المشهد الحضري.

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