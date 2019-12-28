شكرا لقرائتكم خبر عن مسح ميداني لقياس رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والطرق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية غدا، تنفيذ عملية المسح الميداني لقياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات الطرق بالمنطقة الشرقية، وإعادة إجراء المسح الميداني لقياس رضا المستفيدين من الخدمات البلدية بالمنطقة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، أن المسح الميداني الذي ينفذه المشروع غدا، يأتي إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع -حفظهما الله-، وذلك في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.

وكشف الأمير فهد بن عبدالله، عن عقد فريق الدعم الاستشاري للمشروع عدة اجتماعات سابقة، حضرها المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، ورئيس الفريق الاستشاري سعيد الغامدي، بمشاركة أعضاء الفريق محمد المزيعل، خميس مطران، مرتضى النمر، حسن خرمي، إضافة لعبدالعزيز الغامدي، الذي تمخض عنها بعد التنسيق مع فرع وزارة النقل بالشرقية على وضع تصور نهائي لأسئلة الاستبانة الخاصة بالمسح الميداني لقياس رضا المستفيدين من مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي الطرق.

كما نوه سموه عن انتهاء فريق الدعم الاستشاري للمشروع يوم أمس الأول، من تدريب عدد من الباحثين التابعين لإمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها على إجراء الاستطلاع والمقابلات مع المستفيدين من خدمات «الطرق والبلديات» بالمنطقة، وذلك وجها لوجه وبشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آليا من خلال أجهزة لوحية «أيباد» ليتيح بعد ذلك للفريق الاستشاري للمشروع دراسة الاستبانات وتحليلها وإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات التي تتضمن فرص التحسين ونقاط التمكين.

وأكد الأمير فهد بن عبدالله، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة -أعزها الله-، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع -حفظهما الله-، في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقا لمعايير علمية دقيقة، تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلا عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.