شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تعليم «العربية» لغير الناطقين بها في جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.عبدالله الربيش، عن نية الجامعة إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تحت مسمى «معهد اللغويات التطبيقية»، حيث سيضم تعليما للغة العربية، واللغة الصينية في المرحلة الأولى، بما يمهد في المستقبل بإذن الله لأن يتحول المعهد إلى كلية لغات بعد أن تتم الموافقة عليه من قبل وزارة التعليم، ليحقق التطلعات المنشودة والتميز، مشيرا إلى أن كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات أصبحت عاملا مشتركا في أغلب الفعاليات؛ لأن الحاسب أصبح جزءا لا يتجزأ من عملنا وممارساتنا اليومية.

» المدارس والجامعات

وأضاف: إن المملكة تحرص على الاحتفاء باللغة العربية في المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية لاسيما في يومها العالمي، ومن أهم الأهداف الإستراتيجية لعام 2030 تعزيز الهوية الوطنية ومن أبرز محاورها العناية باللغة العربية وتعليمها، والعناية بتراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والمحافظة عليه، وشهدنا في هذا اليوم احتفاء غير تقليدي أقامته كلية التربية بإشراف قسم الدراسات الإنسانية.

» مشاركة علمية

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وذكر عميد كلية التربية الدكتور عادل أبو دلّي، أن كلية التربية تحتفل كل عام بيوم اللغة العربية العالمي الموافق الثامن عشر من ديسمبر، وجاء هذا العام متميزا من خلال ربط اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما أثرى اللقاء من خلال الندوة التي أدارها المشرف على قسم الدراسات الإنسانية بكلية التربية د.نايف الهبوب، بمشاركة علمية من الأستاذ المساعد في الأدب والنقد بكلية التربية د.عبدالعزيز آل سليمان بعنوان: «الأدب الرقمي.. أسئلة الماهية والمآلات»، ومشاركة علمية من الأستاذ المساعد في علوم الحاسب بكلية التربية د.فراس التاروتي بعنوان: «دعم اللغة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي.. رؤى وآفاق»، ومشاركة علمية من الأستاذ المساعد في علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات د.مصطفى بن محمد زايد بعنوان: «تأملات حول فرص إثراء المحتوى العربي التطبيقي لمجال الذكاء الاصطناعي في المملكة».

» رؤى ومقترحات

ونوه د.الهبوب بأن توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية يُعد من الرؤى والمقترحات التي قدمتها منظمة اليونسكو للاحتفاء بيوم اللغة العربية العالمي 2019م لتنشيط المجالات البحثية في هذا الاتجاه، مؤكدا على أهمية إثراء المحتوى العربي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجها الفرد والمجتمع، وأقيم إلى جانب الندوة العلمية استعراض لمشاريع الطالبات في الذكاء الاصطناعي وكيفية دعم اللغة العربية فيها مقدمة من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات. وكانت الجامعة قد أقامت ندوة بعنوان «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي» بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في المدينة الجامعية، نظمتها كلية التربية، بالتعاون مع كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.