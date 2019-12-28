شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التدريب التقني يتعاون مع كلية الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

قام وفد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخرا بزيارة لكلية الجبيل الجامعية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وتم عقد اجتماع مشترك بين الجانبين أعقبه قيام وفد المؤسسة بتفقد أقسام الكلية وأبدى إعجابه بالمستوى المتطور الذي تشهده أقسام الكلية المختلفة بما ينعكس على المستوى التعليمي لطلاب الكلية.

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