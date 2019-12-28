شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى بالقطيف يبحث تطوير خدمات الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

عقدت لجان كافل اليتيم التابعة لجمعية الصفا الخيرية بصفوى، بحضور ممثلين لـ 12 جمعية خيرية بمحافظة القطيف، الاجتماع التحضيري الأول لمشاركة الجميع بتطوير خدمة الأيتام والتحضير للملتقى السنوي للجمعيات، وأقيم اللقاء بنادي الحي بصفوى.

وبدأ اللقاء بترحيب من المشرف العام للملتقى جاسم الجاسم بأعضاء لجان كافل اليتيم بجمعيات المحافظة. وأكد السعي الدائم من خلال هذا الحدث السنوي الكبير وفي عامه الرابع عشر، على الارتقاء بالعمل في خدمة الأيتام. كما نوه في كلمته على أن نجاح هذا الملتقى لا يكون إلا بتكاتف الجميع، كما شدد على أن الهدف هذا العام بالإضافة للتميز والنجاح، هو زيادة عدد الأيتام المشاركين، الذي يعتبر الهدف الأول، كما نسعى لزيادة عدد المتطوعين في العمل بهذا اللقاء، الذي يعتبر هدفا برؤية الوطن، الذي من خلاله نكوّن قاعدة من المتطوعين تخدم المجتمع والوطن.

وقد تحدث مندوبو لجان كافل اليتيم عن الإيجابيات، التي يجب أن تعزز والسلبيات وكيفية تلافيها في الملتقى، وأكدوا أن هذا الملتقى فرصة للجان لتبادل الخبرات من جهة وللعمل على تقديم خدمات أكبر للأيتام من جهة أخرى.

وفي ختام اللقاء، شكر المنسق العام للملتقى قائد نادي الحي محمد الصفواني الجميع، لتفاعلهم ولحضورهم، وتمنى أن يكون الملتقى في هذا العام أكثر تميزا بتعاون الجميع.