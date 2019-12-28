شكرا لقرائتكم خبر عن ممشى بطريق الملك عبدالعزيز في جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

أنهت بلدية جوف بني هاجر بمحافظة بقيق تنفيذ ممشى خاص لرياضة المشي في طريق الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن توجيهات أمين الشرقية م.فهد الجبير لتنفيذ مبادرة «تحسين المشهد الحضري» بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمساهمة في تطبيق برنامج جودة الحياة.

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