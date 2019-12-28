شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير ممشى تلال الدوحة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل
وحضر الفعالية رئيس بلدية الظهران م.محمد الجاسم ومنسوبو البلدية، وبمشاركة أهالي مدينة الظهران.
يذكر أن مبادرة «شرقية خضراء» تعمل وفق الخطة وتحقق أهدافها، وذلك من خلال النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، وتستهدف المبادرة زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة خلال ثلاثة أشهر، في مناطق مختلفة من المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس والجامعات في المنطقة ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.
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