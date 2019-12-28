شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين الهلال الأحمر وجامعة الإمام عبدالرحمن لنشر الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام د. عبدالله الربيش، ورئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم، وذلك بالمدينة الجامعية، وتنص الاتفاقية على تدريب مجموعة من العاملين في الهيئة بالبرنامج الأكاديمي للخدمات الطبية الطارئة بالجامعة، ونشر مبادئ الإسعافات الأولية.

كما تضمنت الاتفاقية دعم جهود التعاون بين الجانبين، وتطوير جهود البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتبادل المعرفي، وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين.

وقال القاسم: إن المذكرة تتضمن تغطية جوانب عديدة مثل البحوث العلمية والكليات المتخصصة في طب الطوارئ، وكذلك المراكز ولجان السلامة المرورية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التطوع.

من جانبه، قال د.الربيش: إن الاتفاقية إطارية، فالتعاون موجود بين الجامعة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وهما مكمل للآخر، فالجامعة لديها البرنامج الأكاديمي الذي يخرج كوادر وطنية متخصصة في الإسعاف، وأيضا لديها الجهة الخدمية التي تساعد وتساند فعاليات الهيئة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية والاستشاريين المتخصصة في قضايا الإسعاف ومتطلباته.

وأضاف الربيش، إن الاتفاقية تتضمن تدريب مجموعة من العاملين في الهيئة بالبرنامج الأكاديمي للخدمات الطبية الطارئة بعقد ورش عمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى ترويج بعض المناسبات في مجالات الهلال الأحمر السعودي، حيث يبلغ عدد طلاب وطالبات الجامعة 40 ألفا، وفي حال استهدافهم ستتمكن من إيصال رسالة لهم، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية في الأسواق والمجمعات التجارية.

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وقد نصت المذكرة على دعم جهود التعاون بين الجانبين، وتطوير ودعم جهود البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتبادل المعرفي، وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين؛ ليسهموا بفاعلية في تعليم وتطوير الخدمات الطبية الطارئة ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من المرافق في الجهتين.

وتضمنت المذكرة أن تقوم الجامعة بتهيئة مرافقها خصوصا المختبرات المتخصصة ومعامل المحاكاة وغيرها؛ لإقامة أنشطة الهيئة من لقاءات وبرامج تدريبية والاستفادة من مؤسساتها ومراكزها العلمية لصالح الهيئة، بالإضافة إلى قيام الجامعة وفق الإمكانات باستقبال عدد محدد سنويا من منسوبي الهيئة ممن ترغب الهيئة بتطوير قدراتهم وتسهيل السبل أمامهم للانخراط في برامج أو مواد يتم تحديدها بشكل دوري بحسب الحاجة، وبالمقابل تقوم الهيئة وفق إمكاناتها باستقبال منسوبي وطلاب الجامعة في البرامج التدريبية اللازمة لهم.

والهيئة ترفض الرد حول تعيين مسعفات

رفض مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي د.محمد القاسم عقب توقيع اتفاقية بين الهيئة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الرد على استفسار ”الخليج 365” عما إذا كانت هناك نية للهيئة بتعيين مسعفات في مراكز الهلال الأحمر بمختلف مناطق المملكة للعمل على مباشرة الحالات الإسعافية الميدانية.