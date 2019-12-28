شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تتسلم مشروع مقاييس الانتقاء المهني والان نبدء بالتفاصيل

تسلم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ د. عبدالرحمن السند، مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني، من المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس د. عبدالله القاطعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا لمقاييس الانتقاء المهني، الذي عقد بديوان الرئاسة العامة بالرياض. وأكد د. السند أن المشروع يهدف لإعداد معايير مهنية لموظفي الرئاسة العامة الميدانيين، وبناء قياس مهني يساهم في الانتقاء الموضوعي للموظف الميداني، وتدريبهم على كيفية تطبيق معايير الانتقاء، بما من شأنه رفع كفاءة العاملين وزيادة تأهيلهم بناء على ما تحدده نتائج القياس.

وأضاف: ولا شك أننا لمسنا أولى منجزات هذا المشروع على أرض الواقع من خلال نتائج الاختبار الأول الذي نفذ من خلال عمل منتظم وإجراءات دقيقة. وثمن للمركز الوطني للقياس جهودهم التي بذلت وتبذل في هذا الإطار، وأشاد د. القاطعي بما لمسه من تعاون الرئاسة العامة الذي ساهم في إنجاز المشروع بمهنية عالية، مؤكداً أن الرئاسة العامة من أفضل الجهات التي تعامل معها المركز الوطني للقياس.