شكرا لقرائتكم خبر عن 15 متحدثا دوليا في المؤتمر التقني التاسع والان نبدء بالتفاصيل

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع «STCEX 2020»، تحت عنوان «مستقبل التدريب.. اقتصاد معرفي لتنمية مستدامة» في الرياض خلال الفترة من 10-12 مارس 2020.

ويشارك في المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة د. حمد آل الشيخ، نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين، لبحث واستعراض أحدث التجارب وأبرز المستجدات في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.

ويستضيف المؤتمر 15 متحدثاً من عدة دول، لمناقشة مجموعة من الأوراق العلمية حول محاوره الرئيسية الثلاثة، وهي: استشراف مهارات ومهن المستقبل، دور التدريب التقني والمهني في تحقيق التنمية المستدامة، والاستثمار في التدريب التقني والمهني.

وسيقام على هامش المؤتمر ورش عمل تدريبية متخصصة، ومعرض مصاحب للجمهور، سيتضمن عدة أقسام من أبرزها: قسم لتقديم نماذج محلية مميزة في ريادة الأعمال، وقسم خاص بقطاع الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك قسم للمؤسسات التعليمية والتدريبية، والشركات العالمية المختصة في الشهادات الاحترافية.

وتنظم المؤسسة المؤتمر والمعرض التقني السعودي للمرة التاسعة بعد انطلاقه في عام 2000، وخروجه بعدة توصيات ساهم تنفيذها في تطوير منظومة التدريب التقني والمهني بالمملكة من أبرزها: دعم وتطوير برامج التدريب التقني للمرأة، والتكامل بين برامج التعليم والتدريب بالمملكة، وإيجاد مسارات مرنة فيما بينها، وتوسع المؤسسة في شراكتها الإستراتيجية مع القطاع الخاص.