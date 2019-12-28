شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» تنفي التصريح باحتفال رأس السنة في مركز ملهم والان نبدء بالتفاصيل

نفت الهيئة العامة للترفيه إصدارها أي ترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمنطقة الرياض.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، أمس، عبر موقع «تويتر» أكدت فيه أنها لم ترخص لفاعلية الاحتفال برأس السنة في المركز المشار إليه، والذي تداولت منصات التواصل الاجتماعي إعلانا بشأنها.

وأكد البيان أنه قد تم منع منظم الفعالية، والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.