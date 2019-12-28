شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4.4 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 80.302 شخص 42% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى. كما تم ضبط 3008 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4755 شخصاً.
وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1794 مواطناً، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1755 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعودياً.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15.273 وافداً مخالفاً، منهم 13.626 رجلاً، و1647 امرأة.
وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 609.411 مخالفاً، وإحالة 554.686 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 741.139 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1.111.703 مخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4.4 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.