شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4.4 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الأربعاء الموافق 26/‏2/‏1439، وحتى نهاية أول أمس، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 4.405.989 مخالفا في مناطق المملكة كافة، منهم 3.444.531 مخالفاً لنظام الإقامة، و675.730 مخالفاً لنظام العمل، و285.728 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 80.302 شخص 42% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى. كما تم ضبط 3008 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4755 شخصاً.

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وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1794 مواطناً، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1755 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15.273 وافداً مخالفاً، منهم 13.626 رجلاً، و1647 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 609.411 مخالفاً، وإحالة 554.686 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 741.139 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1.111.703 مخالفين.