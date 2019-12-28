شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 1.5 طن حشيش مخدر في المناطق الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة، عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت في ربيع الثاني الماضي عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1326 كيلو جراماً من الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 79 شخصاً، بينهم 54 متهما من الجنسية الإثيوبية، و16 متهما يمنيا، و5 متهمين صوماليين، و4 أربعة متهمين سعوديين، وذلك بعد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة وضبط المواد المخدرة بحوزتهم. وبين أنه تمت إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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