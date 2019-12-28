شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الأولى لتوطين قطاع الإيواء السياحي والان نبدء بالتفاصيل
وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير القيادية والإشرافية الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي «التسويق والمبيعات، والحجوزات، والمشتريات، والمكاتب الأمامية» باستثناء «حامل الحقائب، وعامل صف السيارات، والسائق»، بالإضافة إلى قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: مستلم طلبات خدمة الغرف، ومضيف مطعم أو مقهى، وكاتب استلام بضائع، وأمين مخزن، وسكرتير، وسكرتير تنفيذي، وكاتب إداري عام، وموظف إداري ومساعد إداري، ومنسق إدارة.
ويحظر القرار على أصحاب العمل استقدام، أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويشير القرار إلى أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين، الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
ويأتي القرار امتدادا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.
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