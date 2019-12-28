شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل شوارع النعيرية بزهور موسمية والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الشوارع التي تعمل البلدية على أعمال زراعة الزهور بها، ممشى النخيل في شارع الملك فهد، ودوارات الكوبري، وشارع الملك خالد «شارع التلاتين»، وحديقة الملك عبدالعزيز، إلى جانب أعمال الزراعة في الدوارات الداخلية والمثلثات بالمداخل.
وتعمل البلدية حاليا على استكمال أعمال مشروع الصيانة بحي المحمدية، بالإضافة إلى أعمال تسوية مدخل المحافظة الشمالي. كما يستكمل قسم الحركة والصيانة في البلدية أعمال صبغ أكتاف الطريق بالمراكز والهجر التابعة للمحافظة، بالإضافة لاستكمال أعمال صبغ المطبات الصناعية بالشوارع الداخلية للمحافظة.
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