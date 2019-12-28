شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة استكمال تجهيزات «التجمع الصحي» والان نبدء بالتفاصيل
وكان د.الشعيبي أعلن في وقت سابق حرص التجمع بالتنسيق مع وزارة الصحة على تطوير جميع المستشفيات في المحافظة البالغ عددها 11 مستشفى، و75 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على الجانب الوقائي بالإضافة إلى تقديم الخدمات التخصصية.
يذكر أن مجلس الإدارة يضم بعضويته كلا من محمد العفالق، ونبيل الجامع، وأيمن الخضراء، وشريف عمر.
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