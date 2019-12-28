شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة استكمال تجهيزات «التجمع الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت إدارة شركة التجمع الصحي بمحافظة الأحساء، خلال اجتماعها الأول برئاسة د.أحمد الشعيبي، استكمال التجهيزات والبنى التحتية والتقنيات اللازمة لانطلاق التجمع، وذلك تواصلًا لجهود «الصحة» للتحول المؤسسي بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لرفع جودة الرعاية الصحية.

وكان د.الشعيبي أعلن في وقت سابق حرص التجمع بالتنسيق مع وزارة الصحة على تطوير جميع المستشفيات في المحافظة البالغ عددها 11 مستشفى، و75 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على الجانب الوقائي بالإضافة إلى تقديم الخدمات التخصصية.

يذكر أن مجلس الإدارة يضم بعضويته كلا من محمد العفالق، ونبيل الجامع، وأيمن الخضراء، وشريف عمر.