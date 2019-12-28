شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة إخلاء افتراضية بمستشفى منفذ البطحاء والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف التجربة إلى رفع درجة الاستعداد في الحالات الطارئة، وحققت التجربة الكثير من النتائج الإيجابية. وتم خلال الفرضية نقل المصابين إلى أقسام المستشفى في وقت قياسي بمعاونة الطاقم الطبي والعاملين بها.
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