شكرا لقرائتكم خبر عن 3 كليات جديدة في جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل
وأشار د.العوهلي إلى توجه الجامعة لإعادة هيكلة كليتي الآداب والعلوم الزراعية والأغذية دفعاً إلى تحقيق مفهوم الرشاقة الأكاديمية والبحثية حسب تعبيره.
وأعلن عن دراسة افتتاح قسم للهندسة الكهربائية بكلية الهندسة للطالبات، وذلك دعماً للعمل التنموي والحراك الكبير، الذي يعيشه المجتمع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق لقسم الهندسة الطبية بأقسام الطالبات.
جاء ذلك خلال كلمته لدى رعايته ورشة عمل نظمتها إدارة التخطيط الإستراتيجي لعرض مشاريع الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020 / 2024 بقاعة القبة للمؤتمرات في رحاب الجامعة.
وشدد مدير الجامعة على أهمية تطوير الهوية المؤسسية للجامعة، وبدء تنفيذ مقرراتها ووضوح الرؤية وصدق الانتماء وجدية العمل والمثابرة والاهتمام والمشاركة، مع التأكيد على أن الإستراتيجية الجديدة هي إستراتيجية الجميع، ونجاحها مرتبط بالعمل التكاملي والانفتاح على الغير واستشعار المسؤولية التضامنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 كليات جديدة في جامعة الملك فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.