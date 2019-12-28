شكرا لقرائتكم خبر عن 3 كليات جديدة في جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير جامعة الملك فيصل د.محمد العوهلي، عن سعي الجامعة لاستكمال الدراسات والموافقات على افتتاح ثلاث كليات هي: كلية علوم الاتصال والإعلام، وكلية علوم الحركة، وكلية التصاميم، مشددًا في الوقت نفسه، على ضرورة تناغم العمل الإستراتيجي مع خطط الأقسام والكليات وسائر أذرع الجامعة الفاعلة لتحقيق المزيد من الإنتاجية والنجاحات والتخطيط لمواصلة المسير إلى التميز، الذي يرتكز على المهارات وإثراء المعرفة وتنمية الأعمال في إطار رؤية المملكة 2030.

وأشار د.العوهلي إلى توجه الجامعة لإعادة هيكلة كليتي الآداب والعلوم الزراعية والأغذية دفعاً إلى تحقيق مفهوم الرشاقة الأكاديمية والبحثية حسب تعبيره.

وأعلن عن دراسة افتتاح قسم للهندسة الكهربائية بكلية الهندسة للطالبات، وذلك دعماً للعمل التنموي والحراك الكبير، الذي يعيشه المجتمع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق لقسم الهندسة الطبية بأقسام الطالبات.

جاء ذلك خلال كلمته لدى رعايته ورشة عمل نظمتها إدارة التخطيط الإستراتيجي لعرض مشاريع الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020 / 2024 بقاعة القبة للمؤتمرات في رحاب الجامعة.

وشدد مدير الجامعة على أهمية تطوير الهوية المؤسسية للجامعة، وبدء تنفيذ مقرراتها ووضوح الرؤية وصدق الانتماء وجدية العمل والمثابرة والاهتمام والمشاركة، مع التأكيد على أن الإستراتيجية الجديدة هي إستراتيجية الجميع، ونجاحها مرتبط بالعمل التكاملي والانفتاح على الغير واستشعار المسؤولية التضامنية.