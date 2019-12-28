شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 187 متسللا حاولوا تهريب ممنوعات عبر الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت دوريات محافظة فيفا، ومركز الجوة في منطقة جازان، 187 مخالفا ومهربا، أثناء محاولتهم تهريب كميات من الممنوعات، عبر الشريط الحدودي بالمحافظة.وجاءت عملية إحباط التهريب خلال حملة «وطن بلا مخالف»، التي تنفذها دوريات محافظة فيفاء ومركز الجوة، وتبين أن منهم 166 من الجنسيات الأفريقية، بينهم 107 من الرجال و59 امرأة.

وضبطت الدوريات مركبة، حاول قائدها تهريب 236 حزمة «قات»، وضبط مركبة أخرى أثناء محاولة تهريب 670 حزمة «قات»، و497 كرز دخان، و4 أكياس تنباك.

وأحبطت الدوريات تهريب 35 حزمة قات، بعد فرار مهربها، وعملية تهريب 450 كرز دخان، و172 كرز معسل حرزت في مكان مهجور.

وأشاد محافظ فيفاء سفر الشهراني بجهود رجال الأمن في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن، قائلا: إن رجال الأمن حصن الوطن المنيع يقفون بكل حزم لإحباط وإفشال كل مخططات المهربين والقبض على المتسللين ومجهولي الهوية.