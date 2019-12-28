شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» في 23 موقعا بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الزيارات بمدينة سكاكا، فرع وزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» النسوي، وصندوق التنمية العقارية، وفرع هيئة الرقابة والتحقيق النسوي، وفرع وزارة الخدمة المدنية، وإمارة منطقة الجوف «نساء»، وفرع هيئة السياحة، وفرع هيئة حقوق الإنسان النسوي، وهيئة الإحصاء، وديوان المراقبة والمحاسبة العام، ومركز التأهيل الشامل النسوي.
وتضمّنت الزيارات بمحافظة القريات، الدوريات الأمنية، والغرفة التجارية، وثانوية مركز الناصفة، ومركز الوادي، ومركز الناصفة، والابتدائية الأولى بمركز الحديثة لمدة خمسة أيام، إضافة إلى مستشفى محافظة دومة الجندل، وبلدية المحافظة.
وشملت الزيارة في محافظة طبرجل، كلية التربية التابعة لجامعة الجوف، وفرع وزارة الزراعة، والبريد السعودي، وشركة الكهرباء.
وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت»، إضافة إلى التعريف بخدمات الأحوال المدنية، وبأهمية بطاقة الهوية الوطنية لإثبات الشخصية، وضرورة المحافظة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات «مدنية» في 23 موقعا بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.