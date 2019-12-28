السعودية | منذ بدء الحملة الأمنية بالسعودية.. 4 مليون مخالف

شكرا لقرائتكم منذ بدء الحملة الأمنية بالسعودية.. 4 مليون مخالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية، الجمعة، عن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق السعودية منذ انطلاقتها في 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية الخميس 29 / 4 / 1441هـ، (4405989) مخالفاً، منهم (3444531) مخالفاً لنظام الإقامة، و(675730) مخالفاً لنظام العمل، و(285728) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية (80302) شخص، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (3008) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.
كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4755) شخصاً.
وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1794) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1755) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعودياً.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15273) وافداً مخالفاً، منهم (13626) رجلاً، و (1647) امرأة.
إلى ذلك، تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (609411) مخالفاً، وإحالة (554686) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (741139) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1111703)
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