“الإحصاء”: الإناث في السعودية أكثر ادخاراً من الذكور ضمن جيل الشباب

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الجمعة، عن أن نسبة الشباب الذين يدخرون جزءاً من دخلهم الشهري بلغت 44.71%، بلغت نسبة الذكور منهم 43.62%، ونسبة الإناث 50.19% من مجموع السكان السعوديين للفئة العمرية (15 – 34) سنة. وأوضحت النتائج اختلاف عملية التخطيط في الإنفاق المالي بين الشباب الذين لديهم دخل شهري؛ حيث تبين أن 10.57% منهم ليس لديهم تخطيط في الإنفاق، مقابل 89.43% منهم يخططون للإنفاق المالي من إجمالي الشباب الذين لديهم دخل شهري.
وبلغت نسبة المخططين للإنفاق، من الحاصلين على مؤهل جامعي (فما فوق) من هؤلاء الشباب 40.53% (34.25 من الذكور مقابل 71.89 من الإناث)، ووصلت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي من هؤلاء الشباب 48.90% (بنسبة 54.46 من الذكور مقابل 71.89% من الإناث).
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