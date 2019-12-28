“الصناعة” تشكل لجنة لتذليل أي تحديات تواجه المصانع بالتعاون مع العمل

شكلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة لتذليل أي تحديات تواجه المصانع. أعلن ذلك وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف في تصريح بيّن فيه أن القرار يأتي دعماً للصناعة الوطنية.
ودعا الوزير أصحاب المصانع إلى تسجيل أي تحديات تواجههم من خلال التواصل مع مركز (آمر) على مدار الساعة على الرقم ( ١٩٩٠٩٩).
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