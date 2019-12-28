«مدني نجران» يخمد حريقًا اندلع في منزل نتيجة ماس كهربائي

أخمدت قوات الدفاع المدني، حريقًا اندلع بأحد أحياء نجران، اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات.
وعبر حسابه الرسمي، قال الدفاع المدني السعودي: أخمد «مدني نجران» حريقًا اندلع في منزل بحي أبا السعود؛ بسبب التماس كهربائي، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.
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