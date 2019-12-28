الحربي: برودة داخل المنازل أكثر من خارجها

قال المهتم بأحوال الطقس عبد الله الحربي، إن تلك الفترة من موسم «المربعانية»، تشهد انخفاض درجة الحرارة بالمنازل نهارًا بمعدل أكثر من خارج المنزل.

وأضاف الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن سبب برودة الجو داخل المنازل نهارًا في تلك الفترة، هو أن المنزل، يحتفظ بالبرودة داخله.

وتابع الحربي أن أجواء موسم المربعانية، تسيطر على أغلب مناطق المملكة، والاستقرار سيد الموقف، مشيرًا إلى أن المنخفض الجوي المعروف بفائدته في آخر ديسمبر، سيتصدى له هذا العام مرتفع جوي وينزلق منخفضًا نحو ليبيا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت بتقريرها لطقس غد السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة، فضلًا عن تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى شمال وشرق المملكة.