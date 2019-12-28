عمل حائل يحيل مخالفي القرارات النظامية لجهات الاختصاص

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق الشعبية التجارية ومستوصفات طب الأسنان بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بالضوابط والقرارات النظامية.

وضبط مفتشو العمل ‏والضبط الميداني خلال جولاتهم التي أجريت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من المخالفات التي حُولت لجهة الاختصاص.

وأكد مدير عام الفرع بالمنطقة فريح العياد، استمرار الحملات التفتيشية في المنطقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بهدف ضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين.