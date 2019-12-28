خطيب المسجد الحرام يحذر من مشعوذي وكهنة قنوات التواصل

تلبيس
قال الشيخ ابن حميد «دخل المشعوذون والكهنة قنوات التواصل وأدواتِه، فلبسوا على الناس، وغرروا بهم، فالحذر الحذر».
وأضاف «من المحبطات التألي على الله، وما علم هذا المتألي أن الجميع تحت المشيئة الربانية، لا يُقْطَع لأحد بدخول جنة أو نار، فالمسلم لا يجزم لأحد بأن الله قد سخط عليه، أو رضي عنه، فهذا من علم الله وحكمه، والكل تحت رحمته وعدله وفضله».
لا للاحتقار
واصل الشيخ ابن حميد «من رأى في نفسه صلاحا واستقامة فليحذر أن يحتقر أحدا من المقصرين المذنبين، أو أن ينظرَ لهم بعين الازدراء، وينظرَ إلى نفسه بعين الرضا والإعجاب، فهذا مورد من موارد الهلاك عظيم، وعليك أيها الناصح لنفسه بكسب القلوب لا بتسجيل المواقف».
وحذر «من تَطلُّب ثناء الناس، ومراءاتهم، وقد ابتلى أهل هذا العصر بهذه الأدوات المعاصرة، فترى بعض الناس يذكر أعماله من خلالها، ويذكر ما قدمة لإخوانه من دعوات، وأعمال صالحات، والمطلوب الدعاء بظهر الغيب».
من محبطات الأعمال
الكفر
الردة
النفاق الأكبر الاعتقادي
التكذيب بالقدر
وهذا هو الإحباط الكلي
مشاقة الرسول ومخالفة أمره
السخرية بالدين وأهله
اتباع ما يسخط الله من المعاصي
كراهية العمل بما يرضي الله
إتيان الكهان والسحرة والعرافين والمنجمين
احتقار المقصرين
طلب ثناء الناس ومراءاتهم
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