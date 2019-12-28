وقف رئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان الذيبي على احتياجات مركز دوقة وأكثر من 30 قرية من مشاريع الإنارة والسفلتة، وربطها بالطرق العامة وتحسين مداخلها وإنارتها ومشاريع تسوير المقابر. وأكد الذيبي خلال لقائه أول من أمس رئيس مركز دوقة إبراهيم الخيري ومشايخ ‫القبائل والأهالي والاستماع لمطالبهم، والتي تمثلت في استكمال مخطط دوقة وسفلتة الطرق المؤدية إلى القرى وربطها بالطرق الرئيسية، واستكمال إنارة مداخل القرى الرئيسية والشوارع الداخلية، وتسوير المقابر، وعمل الرفوعات المساحية وصيانة الطرق القديمة، وتنفيذ طريق الشهداء والربط بطريق الرفدة وعمل مشاريع درء أخطار السيول وإنشاء ملاعب رياضية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحث احتياجات 30 قرية بدوقة القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.