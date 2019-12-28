نقل الإشراف على المقررات من التخطيط إلى التجهيزات

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قرارا يقضي بنقل المقعد الإشرافي المخصص للمقررات الدراسية ومهامها، من إدارة التخطيط والمعلومات إلى إدارة التجهيزات المدرسية. جاء ذلك، في سياق تعميم ممهور بتوقيع العاصمي، موجّه إلى جميع المدارس الحكومية الأهلية «بنين، بنات» بمراحلها الثلاث «التعليم العام، تحفيظ القرآن الكريم، مدارس تعليم الكبار، الكبيرات، التربية الخاصة، المدارس العالمية»، وتضمن نقل المقعد الإشرافي المخصص للمقررات الدراسية ومهامها، من إدارة التخطيط والمعلومات إلى إدارة التجهيزات المدرسية، وذلك بناء على المحضر الخامس للجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية لعام 1440، وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة، حسب التعميم. مهام إدارة التجهيزات المدرسية دراسة وتحديد احتياج إدارات التربية والتعليم من الأثاث والمختبرات والتقنيات التعليمية والمعلوماتية وضع الخطط اللازمة لتأمين احتياج إدارات التربية والتعليم في الأوقات المحددة تحديد احتياجات التربية الخاصة بإدارات التربية والتعليم من المعدات والمواد والوسائل القيام بجولات ميدانية لمتابعة التقيد بالشروطحجم القروض والمواصفات الفنية لمراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية إعداد الضوابط اللازمة للتأكد من سلامة المواد والتجهيزات المدرسية المؤمنة متابعة تأمين وتوزيع الأثاث المدرسي والمكتبي والمختبرات وكل الوسائل والتقنيات متابعة تأمين صيانة المختبرات في مدارس إدارات التربية والتعليم متابعة إتلاف المواد الكيميائية المنتهية صلاحيتها بالطرق الآمنة Advertisements توفير إجراءات الأمن والسلامة في المختبرات المدرسية ومتطلباتها - المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تنظيم أوعية المعلومات التعليمية وتداولها تحديد الاحتياج من الكوادر البشرية المتخصصة اللازمة لتشغيل المختبرات ومراكز مصادر التعلم المشاركة في لجان فحص واستلام احتياجات المدارس من التجهيزات والوسائل التعليمية التعريف والتوعية بالمواقع والبرمجيات والمواد التعليمية ونشرها في الميدان إيجاد قاعدة بيانات آلية شاملة عن تقنيات التعليم بإدارات التربية والتعليم والمدارس إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة العامة للتجهيزات المدرسية إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها اعتماد تقارير الأداء الوظيفي لمنسوبي الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل الإشراف على المقررات من التخطيط إلى التجهيزات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.