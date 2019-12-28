إصابة 14 في حريق شوقية مكة

تعرض 14 شخصا لحالات اختناق وإصابات متفاوتة، أمس، إثر اندلاع حريق في بناية سكنية مكونة من 3 طوابق، تقع في حي الشوقية بمكة المكرمة.

وحسب مصادر «دوت الخليج»، أبلغت سيدة عن الحادثة بالاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة بمكة المكرمة911، ليتم تمرير البلاغ إلى مدني العاصمة المقدسة، والذي بدوره وجّه فرق الإطفاء والإنقاذ والإخلاء إلى الموقع، وتمكنوا من إخماد الحريق، وإخلاء سكان البناية البالغ عددهم 40 شخصا بين نساء وأطفال رجال.

وبيّن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق مدني العاصمة المقدسة تمكّنوا من اقتحام المبنى، بعد أن حالت سحب الدخان وألسنة اللهب قاطنيه من الخروج إلى مناطق آمنة.

وبيّن سرحان أن الحريق نشب في أثاث صالة بمدخل شقة في الدور الثاني، وتسللت سحب الدخان إلى الأدوار العلوية من البناية، وتمكّنت الفرق من إخلائها، ونتج عن الحريق عدد من الإصابات بالاختناق، تلقى 3 منهم العلاج في موقع الحادث، فيما تم نقل 11 حالة عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى المستشفى، بينهم 6 أطفال تلقى 3 منهم العلاج وسمح لهم بالخروج، فيما لا زال البقية يتلقون العلاج بعد إصابتهم بحالات اختناق بينهم حالة امرأة حرجة.