شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يعلن عن مفاجأة سارة والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، إن الأسبوع المقبل يشهد مفاجأة سارة. وقال سموه عبر "تويتر": "التعليم أولاً.. التعليم أخيراً.. مفاجأة سارة الأسبوع المقبل".

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