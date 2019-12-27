شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 3437 مركبة وقفت في أماكن «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم، 3437 مركبة مخالفة، وقف أصحابها فى الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية المستمرة التي تشنها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
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