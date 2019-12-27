الحصيني: البرد متى ما دخل في الإنسان يؤذيه

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، من خطورة التساهل بالأجواء الباردة، وإهمال ارتداء الملابس الشتوية المناسبة عند الخروج، مشددًا على أن البرد مؤذٍ لصحة الإنسان، وإذا دخل الجسم فإن آثاره قد تظهر بعد سنوات في سن متأخرة.

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وكشف الحصيني، خلال حواره إلى قناة إم بي سي، أنه من المحتمل تجدد البرد بداية من يوم غد السبت بدخول موجة باردة قطبية، وذلك بعد الدفء النسبي، موضحًا أن الأجواء ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عما سُجل اليوم الجمعة ما بين 3- 5 درجات، مع نسبة توقعات 15-20% لسقوط أمطار ثلجية على مرتفعات تبوك وأقصى الأطراف الشمالية للمملكة.

وتابع الحصيني: أرى أن الجو الحار أفضل من المعتدل، وأقرب لطبيعة الإنسان؛ ولذلك أنا أردد وأكرر أن تعرق خير لك من أن تبرد، لأنك بعد تعرقك تذهب للاستحمام، وتعود وكأنك تحت مكيف فريون، بينما البرد إذا دخل الإنسان فمن الصعب أن يخرج”.

كما حذر الحصيني الشباب والشابات الذين يخرجون للنزهة والاستراحات دون الاعتناء بارتداء اللبس الشتوي، مشيرًا إلى أن البرد متى ما دخل في الإنسان يؤذيه، وقد يكون لا يشعر به الشاب الآن، لكن قد تظهر آثاره بعد سن الخمسين، وهذا مجرب وواضح عند الكثير.

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