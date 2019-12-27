كويتية ثرية تنفذ 12 جريمة سرقة ألماس بحيلة ماكرة!

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

قبضت الشرطة الكويتية على مواطنة ثرية نفذت 12 جريمة سرقة خواتم ألماس باهظة الثمن، مستخدمة حيلة ماكرة انطلت على محلات المجوهرات.

وكانت المباحث الجنائية بدولة الكويت تلقت 12 بلاغًا من عدة محلات حول سرقة خواتم ألماس، فترصدوا لها مدة أسبوع كامل حتى ألقوا القبض عليها بعد 15 دقيقة فقط من تنفيذها آخر جريمة سرقة.

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وقال مصدر أمني بحسب صحيفة “القبس”: إن المتهمة 33 عامًا خضعت للتحقيق، واعترفت بجرائمها، ومن ثم أُحيلت للنيابة العامة.

وأوضح أن المواطنة أقرت أنها كانت ترتدي خاتمًا ألماسًا مقلدًا وتذهب إلى المحلات وتستعرض الخواتم المعروضة، وأثناء انشغال البائع تستبدل خاتمها المقلد بآخر أصلي من المحل، ثم تنصرف من دون شراء وتبيع المسروقات لاحقًا.

كما ذكرت خلال التحقيقات أنها كانت تستهدف سرقة خواتم الألماس التي تفوق قيمتها 12 ألف دينار (ما يعادل 148 ألف ريال)، وجمعت جراء هذه السرقات مبالغ باهظة.

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