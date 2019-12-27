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شكرا لقرائتكم ضبط 458 مخالفة عدم توفر دواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط 458 مخالفة عدم توفر دواء
الحملة الرقابية لا زالت مستمرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن ضبط 458 مخالفة عدم توفر دواء، و37 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية.
وأوضحت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن هذا يأتي بعد زيارة أكثر من 2300 صيدلية في جميع مناطق المملكة، حيث تم إحالة المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات حسب الأنظمة الصحية المتبعة.
وشددت الصحة على أن الحملة الرقابية لا زالت مستمرة.
ونشرت الصحة صورًا تبين الحملة الرقابية التي نفذتها في جميع مناطق المملكة خلال الفترة الماضية.
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