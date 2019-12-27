شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب ‘‘ألبوم صور‘‘ من حفل زفاف ‘‘الوليد بن طلال’’ بزوجته الثامنة .. شاهد ماذا فعلا في طائرتهم الخاصة وأغراضه الشخصية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

أما والدته فهي الأميرة منى رياض الصلح، ابنة الرئيس اللبناني الأسبق رياض الصـلح.

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تسريب ‘‘ألبوم صور‘‘ من حفل زفاف ‘‘الوليد بن طلال’’ بزوجته الثامنة .. شاهد ماذا فعلا في طائرتهم الخاصة وأغراضه الشخصية؟

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حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1979، من كلية «منلو» بكاليفورنيا.



وحصل على شهادة الماجستير في العلوم الاجتماعية بمرتبة الشرف من جامعة «سيراكيوز» الأمريكية، في عام 1985

بالإضافة إلى 22 شهادة مواطنة فخرية، وأكثر من 200 جائزة وميدالية ولقب.



الوليد بن طلال له استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً

وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية

وعن حياته الشخصية، تزوج الأمير الوليد بن طلال من كل من الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز والأميرة إيمان بنت ناصر بن عبد الله السديري.

والأميرة خلود مليح العنزي، والأميرة مها بنت راشد آل سعيد التميمي، والأميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي، والأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل.



وأنجب من الأميرة دلال، الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال والأمير خالد بن الوليد بن طلال.