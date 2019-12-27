شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة ”خاشقجي” تفجر مفاجأة مزلزلة وترفض أحكام الإعدام بحق قتلة خطيبها المغدور.. وتفاجئ محمد بن سلمان ب طلب وحيد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي المغدور “جمال خاشقجي”، من إعدام المدانين الخمسة في اغتياله بحكم القضاء السعودي، مشيرة إلى أن إعدامهم سيخفي الحقيقة للأبد.

ووصفت خطيبة خاشقجي في بيان لها، الحكم الأولي الصادر في السعودية بإعدام خمسة متهمين في القضية بأنه “ظالم وباطل”، مضيفة: “المحاكمة لم تكشف عن السبب الذي دفع من أدينوا بقتله إلى فعل ذلك”، مشيرة إلى أن “المحاكمة أجريت وراء أبواب مغلقة”.

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وأضافت “خديجة”: “إذا تم إعدام هؤلاء الناس، قبل أن تتاح لهم فرصة الحديث، وشرح موقفهم، فربما لن نعرف أبدا الحقيقة وراء هذا القتل”.

وتابعت في البيان: “أدعو كل سلطة في العالم إلى إدانة هذا النوع من الحكم القضائي، وأن تمنع بشكل عاجل أي إعدام، لأن ذلك لن يكون سوى خطوة أخرى في إخفاء الحقيقة”.

وصدرت في السعودية، الإثنين، أحكاما بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين في القضية، في وقت رفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.