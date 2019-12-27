بيان من الهيئة العامة للترفيه بشأن فعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية بالرياض

أصدرت الهيئة العامة للترفيه بياناً بخصوص فعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية التي تم تداول إعلانها مؤخراً عبر مواقع التواصل. وقالت الهيئة في بيانها التي نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والذي تم تداول إعلانها مؤخراً في منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان “وتؤكد الهيئة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

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