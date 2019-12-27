نودع بعد أيام قليلة العام 2019 بما شهده من قضايا وأحداث كثيرة تناولتها وسائل الإعلام المختلفة، وبرز من بين آلاف الأخبار المكتوبة صور حفرت حضورها في الأذهان، ومثلت نقاط جذب على امتداد العام. نستعرض في هذا التقرير بعضاً منها:

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: لقطات جذبت الاهتمام وحفرت حضورها في الأذهان .. أبرز الصور المحلية المؤثرة خلال العام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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