حرس الحدود: إحباط تهريب 1.5 طن حشيش وضبط 79 شخصاً خلال محاولتهم تجاوز الحدود الجنوبية

حبطت دوريات حرس الحدود في المناطق الجنوبية، عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ١٣٢٦ كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر خلال شهر ربيع الثاني من عام ١٤٤١. كما أنه تم القبض على ٧٩ شخصاً متورطاً؛ بينهم ٥٤ متهماً من الجنسية الإثيوبية، و١٦ من الجنسية اليمنية، وخمسة متهمين من الجنسية الصومالية، وأربعة متهمين من الجنسية السعودية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر القريني، إن المتهمين جرى إحالتهم والمواد التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.