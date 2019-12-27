تمكنت فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة صباح اليوم الجمعة من إخلاء ٤٠شخصاً بعد إخماد حريق بالدور الثاني لبناية من ثلاثة أدوار. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق نتج عنه (١١) إصابة بينهم (٦) أطفال نقلوا جميعهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم خروج ثلاثة أطفال بعد استقرار حالتهم الصحية، ولا زال البقية يتلقون العلاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: إخماد حريق في بناية سكنية وإصابة 11 شخصاً بينهم 6 أطفال بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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