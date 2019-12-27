︎ . ضبطت الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض مصنعاً للخمور في فيلا بحي الشفا أمس الخميس، وألقت القبض على رجلين يمني وإثيوبي، وامرأة إثيوبية يديرون المصنع، وجميعهم يحملون إقامات مزورة.

ويوضح مقطع فيديو الذي نشره الإعلامي “سامي الشيباني” وجود الفيلا المستغلة لتصنيع الخمور، بجوار جمعية لتحفيظ القرآن الكريم، ومسجد.

وضبطت الدوريات الأمنية داخل الفيلا، 300 قارورة من الخمور محملة داخل سيارة جيب جاهزة للتوزيع، إلى جانب عدد كبير من البراميل، كما تم ضبط 700 قارورة أخرى معبأة بالخمور.





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كانت هذه تفاصيل خبر اختاروا موقعهم بجوار مسجد لإبعاد الشبهة.. شاهد: الشرطة تقبض على 3 وافدين بينهم امرأة داخل فيلا بالرياض وتكشف عن نشاطهم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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