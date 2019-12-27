فريق بحثي سعودي ينجح في إحداث طفرة جينية بأزهار الزعفران

تمكّن فريق بحثي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، في إحداث طفرة جينية جديدة في إنتاج أزهار الزعفران.

تمثلت تلك الخطوة في إنتاج زهرة بتسعة «مياسم» من أزهار الزعفران في تطور فريد لتلك الزهرة، عوضًا عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3 مياسم لهذا النوع من الأزهار.

واطلع مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد على محصول هذا العام من أزهار الزعفران التي يشرف عليها «كرسي سارة الغنيم» للأبحاث بالجامعة .

واستمع الحامد إلى شرح واف من الفريق البحثي حول التطورات والطفرة الجينية لأزهار الزعفران، بالإضافة إلى ما تحقق في الأعوام السابقة؛ حيث سبق إنتاج أزهار بمياسم تحمل ما بين 4 - 8 مياسم بالزهرة الواحدة .

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ولايزال الفريق يعمل على إنتاج «كورمات» زعفران بها هذه الطفرة في الانتاجية من خلال تقنية زراعة الأنسجة.

فيما حث مدير الجامعة الباحثين على ضرورة التعاون مع الكراسي الأخرى في الجامعة وكلية الصيدلة على وجه الخصوص؛ لتحويل بعض منتجات الكرسي إلى منتجات ذات مردود اقتصادي، تحقق رؤية المملكة الطموحة حسب الأعراف الأكاديمية المتبعة.

ووجّه مدير الجامعة، الشكر للدكتور محمود شرف الدين أستاذ «كرسي سارة الغنيم» للأبحاث، وفريق البحث ولشركاء النجاح في هذا المشروع وهم جامعة «كيوتو» اليابانية.