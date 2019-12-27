وزير الإسكان: سنحقق طموحات الأسر السعودية في 2020

في ضوء الدعم الكبير لقطاع الإسكان والاستراتيجية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، والرامية إلى توفير السكن للمواطن وأسباب الحياة الكريمة؛ باعتبارهما من أهم أولوياته ومحل اهتمامه الشخصي، تمكَّن وزير الإسكان ماجد الحقيل من تنفيذ كل مستهدفات القطاع في 2019، بل وأعلن مستهدفات وزارته في 2020، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

يأتي في مقدمة مستهدفات الإسكان- وفقًا لما أعلنه ماجد الحقيل- تقديم خدمة السكن إلى 300 ألف أسرة سعودية، وتسكين 130 ألف أسرة في منازلها خلال العام الجديد.

وقال الوزير- أيضًا- إن من مستهدفاته خلال 2020 في قطاع الإسكان ضخ 11 مليار ريال لبناء 30 ألف وحدة إسكان تنموي للأسر الأشد حاجة، من خلال 300 جمعية خيرية وإسكان تعاوني، وتوفير أكثر من 355 مشروعًا للعمل مع القطاع الخاص، من مطورين ومقاولين.

كما سيسعى «الحقيل» في 2020 إلى ضخ أراضٍ مجانية، بما لا يقل عن 90 ألف قطعة أرض مجانية، والوصول إلى 204 آلاف عقد مع المؤسسات المالية، فضلا عن ضخ أكثر من 100 مليار ريال قروضًا عقارية.