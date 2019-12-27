تقرير: 45.88 % من الشباب المشتغلين واجهوا صعوبات في أعمالهم

أظهرت نتائج مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019، اليوم الجمعة، أن نسبة الشباب المشتغلين الذين واجهوا صعوبات في العمل (السابق أو الحالي) بلغت 45.88 %؛ بينما بلغت نسبة نظرائهم الذين لم يواجهوا صعوبات 54.12%.

جاء ذلك، حسبما أظهرت، اليوم الجمعة، نتائج مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية).

ووفق المسح تمثلت الصعوبات التي واجهها الشباب المشتغلون تمثلت في انخفاض الراتب بنسبة 19.31 % (بنسبة 18.86 % من الذكور مقابل 21.49 % من الإناث)، وضغط وطول ساعات العمل (بنسبة 10.04 % وذلك بنسبة 8.94 % من الذكور مقابل 15.34 % من الإناث).

وكان «العمل في مدينة بعيدة» أحد الصعوبات التي واجهت 5.25% من الشباب المشتغلين، (بنسبة 5.86 من الذكور مقابل 2.29 % من الإناث)، فيما واجه 2.93% من الشباب المشتغلين صعوبة عدم الحصول على الإجازات بنسبة 3.09 % من الذكور مقابل 2.16% من الإناث)، وعاني 2.52 % من الشباب صعوبة المعاملة غير المناسبة من الرؤساء وذلك بنسبة 2.26 % من الذكور مقابل 3.78 % من الإناث.