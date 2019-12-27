الأرصاد: تكوُّن ضباب بعدد من المناطق غدًا السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر، وسماء غائمة جزئيًا، غدًا السبت، في عدد من مناطق المملكة.
جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، أكد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة.
وأشارت الهيئة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى شمال وشرق المملكة.
ولفتت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، أما على الخليج العربي فستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت: هيئة الأرصاد
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