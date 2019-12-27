شرطة القصيم تلقي القبض على مواطن تورَّط بجرائم سرقة

أعلنت المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم اليوم الجمعة، عن ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر ، بعد توافر الأدلة على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، عن طريق تحطيم زجاجها، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية.
وأضاف المتحدث أن عملية الضبط جاءت نتيجة للمتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين .
وقال المتحدث: تم العثور بحوزة المتهم على 20 بطاقة مصرفية مختلفة.
وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية, أقرّ المتهم بما نسب إليه، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر.
وأشار البيان، إلى أنه تم العثور مع المتهم على عدد عشرين بطاقةٍ مصرفيةٍ مختلفة كانت بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
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