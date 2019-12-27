انتهاء أعمال تطوير مرافق قرية جازان التراثية لاستقبال زوار المهرجان الشتوي

أنهى مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان أعمال تطوير قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، لتواكب مهرجان جازان الشتوي الـ 12 المقرر انطلاقه في الثالث من يناير المقبل، بعنوان «جازان الفل مشتى الكل».

وأوضح مدير القرية التراثية موسى بن علي نامس، أن أعمال التطوير طالت مختلف مرافق قرية جازان التراثية لتشمل، زيادة مساحة المسطحات الخضراء وزراعة الشتلات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة و إضافة محلات وموقع جديد للأسر المنتجة، وإنشاء مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى لمختلف زوار القرية، إلى جانب مقر وجلسات استراحة للقراءة مزودة بكتب ثقافية لأدباء وشعراء جازان .

وأضاف نامس، أن أعمال التطوير شملت إضافة قاعة للسينما لعرض الأفلام السينمائية والوثائقية القصيرة؛ للتعريف بتراث وسياحة المنطقة، وتعزيز مقومات القرية وإمكاناتها لتسهم في تعريف السائح والزائر بموروثاتها وفنونها الشعبية.

ونوه مدير القرية التراثية، بمتابعة وكيل إمارة المنطقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي عبدالله بن صالح المديميغ لأعمال تطوير القرية؛ لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار مع انطلاق مهرجان جازان الشتوي الأسبوع المقبل وفقًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، معربًا عن تقديره لأمانة المنطقة لتعاونها في أعمال التطوير .

يُشار إلى أن قرية جازان التراثية تمنح زوارها فرصة التعرف على تاريخ المنطقة ونمط الحياة السائد قديمًا من خلال بيئة القرية تتوفر فيها أجواء البيت التهامي والبيت الجبلي والبيت الفرساني، فيما تشهد القرية تنظيم فعاليات فنية وثقافية وعالمية وترفيهية عديدة .